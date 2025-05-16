Kırıkkale'de 30 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı

Kırıkkale'de 30 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı
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Kırıkkale'de 30 engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

Kırıkkale'de 30 engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Engelliler Haftası kapsamında Mühimmat ve Garnizon Komutanlığı Şehit Üsteğmen Korhan Zağralı Kışlası'nda düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Makas, yüce Türk milletinin en önemli özelliğinin ordu ve millet vasfı olduğunu belirtti.

Makas, 7'den 77'ye, kadınından erkeğine, 86 milyonun her birinin asker olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçinde hilal ile yıldızı barındıran al bayrağı gök kubbeden indirmemek için 86 milyon insanımızın her biri şehadete her zaman hazırdır. Gönlünde engel olmayan kardeşlerimiz de aynı duygularla bugün yemin ettiler. Engelli bireylerimizin kıymetli aileleri, elleri öpülesi insanlardır. Bir milletin değeri, engellisine sahip çıkmasıyla ölçülür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, sosyal hizmet, yardım ve destekleriyle her zaman yanınızdadır. Bu kardeşlerimiz, hem aileleri hem de bizler için birer cennet vesilesidir."

Konuşmaların ardından 30 engelli bireye terhis belgeleri ve madalyaları takdim edildi.

Tören geçidinin ardından sona eren törene, Vali Makas'ın eşi Elif Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan ve engellilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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