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Kırıkkale'de 3 Zanlı Tutuklandı

18 Aralık 2023 10:39 Güncelleme: 10:40 Abone Ol

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 149 şüpheli yakalandı. 3 zanlı tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda ayrıca 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamalarda ise 2 tabanca, 6 fişek, 238 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.