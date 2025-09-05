Haberler

Kırıkkale'de 3 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Kırıkkale'de bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay sonrası apartmanda hasar meydana geldi.

KIRIKKALE'de 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanda hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

