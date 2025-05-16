Kırıkkale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari, jandarma operasyonlarıyla yakalandı. Hükümlüler, farklı sürelerle hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 7 gün hapis cezası bulunan O.Ş. (58), 8 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.E. (36) ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş. (33) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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