Kırıkkale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari, jandarma operasyonlarıyla yakalandı. Hükümlüler, farklı sürelerle hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 7 gün hapis cezası bulunan O.Ş. (58), 8 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.E. (36) ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş. (33) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel