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Kırıkkale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.T. (63), 3 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.Y. (47) ve 1 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (39) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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