Kırıkkale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.U. (39), 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.E. (40) ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (25) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.