Kırıkkale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de, kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 firari şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.U. (39), 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.E. (40) ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (25) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel