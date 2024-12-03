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Kırıkkale'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Kırıkkale'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
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Kırıkkale'de Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, Vali Mehmet Makas engellilerin gününü kutlayarak farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. Etkinlik, öğrencilerin gösterileri ve pasta kesimi ile sona erdi.

Kırıkkale'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Makas, engellilerin gününü kutladı.

Bugünün engellilerle ilgili farkındalık günü olduğunu ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Aslolan onların dertleriyle derlenebilmek, neşeleriyle neşelenebilmek, başarılarıyla övünmek ve başarılarını takdir etmektir. Bu sadece 3 Aralık'ta olmamalı, yılın tüm günlerini kapsamalı. Devletimiz, gerek genel idaresi gerekse yerel yönetimleriyle engelli kardeşlerimizin daha rahat yaşam standartlarına kavuşmaları, topluma entegre olmaları noktasında yığınla çalışmalar yapıyor. Son 15-20 yılda batının da özen gösterdiği ve özendiği güzel çalışmalara imza atıldı. Bunlar yeterli mi idealimizdeki mi, değil. Engelli kardeşlerimiz ve aileleri, daha da fazlasını hak ediyor diye düşünüyorum."

Merkezdeki öğrencilerle öğretmenlerin gösteri sergilediği etkinlikte, günün anısına hazırlanan pasta kesildi.

Fotoğraf çekiminin ardından sona eren programa, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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