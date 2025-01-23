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Kırıkkale'de 3 Aracın Karıştığı Trafik Kazasında 10 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de 3 Aracın Karıştığı Trafik Kazasında 10 Kişi Yaralandı
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Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Yaralanan 10 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayati tehlikesi bulunan bir çocuk da bulunuyor.

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi tedavi altına alındı.

Bahadır Uzunalp (53) idaresindeki 58 AP 705 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan araca ve sağlık ekiplerine yardım etmek isteyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 PA 855 plakalı minibüs, kaza yapan aracın önüne park etti.

Daha sonra aynı yönde seyreden Necmettin Gümüş'ün (45) kullandığı 66 AAR 478 plakalı otomobil, kaza yapan araç ve yardım için duran minibüse çarptı.

Kazazedelere müdahale eden sağlık görevlileri Alican Holat ve Esra Keskin, sürücüler Gümüş ve Uzunalp ile araçlardaki Özlem (44) ve Kerem Uzunalp (13), Hayati (45) ve Ayşe Çebi (44), Ahmet Cemek (65) ile Rana Morçoloğlu (17) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Kerem Uzunalp'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Ankara istikameti, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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