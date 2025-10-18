Haberler

Kırıkkale'de 27 Yıl Hapis Cezası Olan Hırsız Yakalandı

Güncelleme:
Kırıkkale'de, 12 ayrı hırsızlık suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.G. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, hırsızlık kaydı olan hükümlüyü adreste düzenlenen operasyonla ele geçirdi.

Kırıkkale'de 12 ayrı "hırsızlık" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan 36 ayrı kaydı ve 12 ayrı "hırsızlık" suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik

