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Kırıkkale'de 25 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

Kırıkkale'de 25 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
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Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'nde oturan 25 yaşındaki A.E, evinde hareketsiz halde bulunarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.

Sanayi Mahallesi 1252. Sokak'ta 5 katlı apartmanda oturan A.E'nin evde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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