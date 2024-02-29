Kırıkkale'de 22 Bin 400 Dolu Makaron ve 488 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 22 bin 400 dolu makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, 22 bin 400 dolu makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.