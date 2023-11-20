Kırıkkale'de 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 13-19 Kasım günleri arasında yapılan saha çalışmalarında gözaltına alınan 105 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. İl genelinde 2 bin 870 kişi ve 75 araç sorgulandı. Yapılan aramalarda da 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 15 fişek ele geçirildi. - KIRIKKALE