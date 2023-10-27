Kırıkkale'de 21 Bin 940 Adet İçi Dolu Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 21 bin 940 adet içi dolu makaron ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 21 bin 940 dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20-26 Ekim'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, düzenlediği operasyonlarda 21 bin 940 dolu makaron, 7 elektronik sigara likidi ve nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alının 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.