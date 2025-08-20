Kırıkkale'de 20 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 20 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan Y.E. adlı firari hükümlü, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Bahşılı ilçesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan Y.E. (35) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz

Erdoğan'ın danışmanı bu fotoğrafa resmen ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımcı şokta: Altın fiyatlarında beklenmeyen hareket

Yatırımcı şokta: Altın fiyatlarında beklenmeyen hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.