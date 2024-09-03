Kırıkkale'de 20 Bin Boş Makaron ve 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 20 bin boş makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince 20 bin boş makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramada, 20 bin boş makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.G. ve H.C. hakkında adli işlem başlatıldı.