Kırıkkale'de 20 Bin Boş Makaron ve 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince 20 bin boş makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramada, 20 bin boş makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.G. ve H.C. hakkında adli işlem başlatıldı.