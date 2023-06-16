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Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

C.D. idaresindeki 42 YD 995 plakalı otomobil, Ahılı köyü yolunda H.A'nın kullandığı 06 DEA 252 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki A.T. (52) ve A.T. (53) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güncel Haberler

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