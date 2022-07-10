KIRIKKALE'DE 2 OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOKURYE, AĞIR YARALANDI KIRIKKALE'de, 2 otomobile çarptığı motosikletle yolda sürüklenen kurye İsa U. (19), ağır yaralandı. KIRIKKALE'de, 2 otomobile çarptığı motosikletle yolda sürüklenen kurye İsa U. (19), ağır yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında, Kırıkkale-Kırşehir yolu otogar yakınında meydana geldi. Kurye İsa U. yönetimindeki 06 BN 8844 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, aynı yöndeki Arda K.'nın kullandığı 06 CAN 299 plakalı otomobile çarptı. Sürüklenen motosiklet, park halindeki içinde Burak Y.'nin olduğu 71 EF 800 plakalı otomobile de çarptı. Kazada motokurye İsa U., ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsa U.'nun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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