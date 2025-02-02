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Kırıkkale'de 2 Milyon 140 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de 2 Milyon 140 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de durdurulan bir kamyonda 2 milyon 140 bin boş makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale'de bir kamyonda 2 milyon 140 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunda bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, 2 milyon 140 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki İ.T. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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