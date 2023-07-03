Kırıkkale'de 2 Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
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Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'nde M.B'nin ikamet ettiği 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın, evde hasara yol açtı ve piknik tüpündeki gaz sızıntısı sonucu çıktığı değerlendiriliyor.
Kırıkkale'de 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 1307. Sokak'ta M.B'nin ikamet ettiği 2 katlı evde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, evde hasara yol açtı.
M.B'nin yangın sırasında kendi imkanlarıyla evden çıktığı öğrenildi.
Yangının piknik tüpündeki gaz sızıntısı sonucu çıktığı değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel