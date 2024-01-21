Kırıkkale'de 2 Bin 576 Sentetik Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin 576 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince 2 bin 576 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonda, 2 bin 576 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.