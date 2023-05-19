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Kırıkkale'de 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı ve gençlik yürüyüşü düzenlendi

Kırıkkale'de 19 Mayıs dolayısıyla fener alayı ve gençlik yürüyüşü düzenlendi

Güncel Haberler

Kırıkkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve gençlik yürüyüşü yapıldı.

Kırıkkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve gençlik yürüyüşü yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından organize edilen fener alayı için vatandaşlar Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Kortej, Türk bayrakları ve meşalelerle Kırıkkale Belediyesi Mehteran ekibi eşliğinde Atatürk Bulvarı, Ankara ve Zafer caddelerinden geçerek tekrar Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na geldi.

Programa, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.

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Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Kırıkkale Gençlik Güncel Haberler

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