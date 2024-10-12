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Kırıkkale'de 18 Gün Önce Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Kırıkkale'de 18 Gün Önce Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 25 Eylül'de kaybolan 47 yaşındaki S.G.Y için arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekipleri, kaybolan kadının ailesi ile ilgili tutuklamalar gerçekleştirdi.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 18 gün önce kaybolan 47 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu değerlendirilen S.G.Y'yi arama çalışmaları köy çevresindeki bölgelerde sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü çevresinde Kızılırmak'ta arama yaptı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan Ş.G. ve Y.G'nin kaybolan kadının kardeşleri, K.U'nun ise komşusu olduğu öğrenildi.

S.G.Y'nin köyde 18 gün önce kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan 10 zanlıdan Ş.G, Y.G, D.G. ve K.U. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Politika Jandarma Güvenlik Cinayet 3-sayfa Çelebi Güncel Eylül AFAD

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