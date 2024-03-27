Kırıkkale'de 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis ve 2 bin lira adli para cezası bulunan hükümlüyü yakalandı.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.