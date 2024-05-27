Kırıkkale'de 16 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 bin 384 kişi ve 376 araç sorgulandı. Operasyonlarda, ruhsatsız 6 tabanca ve tüfek ile 72 fişek ele geçirildi.
Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin 20-26 Mayıs'taki çalışmalarında asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 132 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 16 şüphelinin yakalandığı ve 2'sinin tutuklandığı operasyonlarda, 6 bin 384 kişi ve 376 araç sorgulandı.
Çalışmalarda, ruhsatsız 6 tabanca ve tüfek ile 72 fişek ele geçirildi.