Kırıkkale'de 154 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 154 sentetik hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonda 154 sentetik hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.E. ve A.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.