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Kırıkkale'de 15 Faili Meçhul Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 151 zanlı yakalandı ve 17 aranan şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 3 tabanca ve tüfek ile 32 fişek ele geçirildi.