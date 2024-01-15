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Kırıkkale'de 143 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

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Kırıkkale'de yapılan çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 143 şüpheli yakalandı ve haklarında yasal işlem başlatıldı. Çalışmalarda 1430 kişi ve 288 araç sorgulandı, çeşitli suçlara ilişkin deliller ele geçirildi.

Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları iddiasıyla 143 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Ocak'ta yapılan çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 143 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda 1430 kişi ve 288 araç sorgulandı, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 2 fişek, 212 sentetik hap ve 7,9 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Yakalama Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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