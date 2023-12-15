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Kırıkkale'de 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

15 Aralık 2023 12:41 Güncelleme: 12:42 Abone Ol

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında aranan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı. Uyuşturucu ticareti suçundan aranan T.Ü. (29) isimli hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.