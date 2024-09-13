Kırıkkale'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.