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Kırıkkale'de 12 Faili Meçhul Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 138 zanlı yakalandı ve 23 aranan zanlı da gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 8 tabanca, 179 fişek, 47 uyuşturucu hap, 26 elektronik sigara ve muşta ele geçirildi.