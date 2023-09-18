Kırıkkale'de 104 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 104 şüpheliden 1'i tutuklandı, 103'ü serbest bırakıldı. Operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 175 adet fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 104 şüpheliden 1'i tutuklandı, 103'ü serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince şehrin farklı noktalarında yapılan çalışmalar neticesinde asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 104 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 103'ü ise serbest bırakıldı. 9 faili meçhul olayın aydınlatıldığı operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca 175 adette fişek ele geçirildi. Çeşitli sulardan aranan 65 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Bir haftalık süreçte 5 bin 499 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulandığı, 111 aracında evrak kontrollerinin yapıldığı bildirildi. - KIRIKKALE