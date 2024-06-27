Kırıkkale'de 103 hırsızlık suçundan hükümlü kadın yakalandı
Kırıkkale'de 103 hırsızlık suçundan hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda E.G. isimli kadın yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de 103 hırsızlık suçundan hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda 103 hırsızlık suçundan hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi yakaladı.
E.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.