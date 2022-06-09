KIRIKKALE - 10 gün önce baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Haberler

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KIRIKKALE - 10 gün önce baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Cenazenin Adli Tıp Kurumuna getirilmesi Cenazenin alınması Genel detaylar Kırıkkale'de 10 gün önce baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı KIRIKKALE - Bahşılı ilçesinde 31 Mayıs'ta baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Cenazenin Adli Tıp Kurumuna getirilmesi

Cenazenin alınması

Genel detaylar Kırıkkale'de 10 gün önce baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

KIRIKKALE - Bahşılı ilçesinde 31 Mayıs'ta baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Karaahmetli köyü Kapulukaya Baraj Gölü'nde yapılan arama çalışmalarına katılan ekipler, sabah saatlerinde bölgeye gittiklerine Sinan Ş'nin (24) cesedinin kıyıya vurduğunu fark etti.

Ekiplerce alınan cenaze, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sinan Ş'nin cenazesinin otopsinin ardından Çelebi ilçesinde ikindi vakti defnedileceği öğrenildi.

Tekneyle 31 Mayıs'ta Karaahletli köyündeki Kapulukaya Baraj Gölü'ne açılan 3 arkadaştan suya giren Sinan Ş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Sinan Ş'yi bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlar, AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi ile çevre illerden ekipler katılmış, arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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