Kırıkkale'de 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 827 bin 736 adet makaron ele geçirildi. Ayrıca, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 1 milyon 827 bin 736 adet makaron ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan operasyonda, 1 milyon 827 bin 736 adet makaron, 1 kilogram kaçak tütün ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE