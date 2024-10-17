KIRIKKALE Cevdet Yılmaz: Ürettiğimiz vagon ve hızlı tren projeleri ile küresel rekabette güçlü konuma ulaşacağız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yerli ve milli teknolojiyle ürettiğimiz vagonlar ve hızlı tren projeleri sayesinde hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de küresel rekabette güçlü bir konuma ulaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cavdet Yılmaz, Kırıkkale'de Aykal Demir Yolu Araçları Yapım-Bakım-Onarım Fabrikası açılış törenine katıldı. Açılışa; Yılmaz'ın yanı sıra Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Aykal Grup A.Ş. Başkanı Yılmaz Beykondu, il protokolü ve davetliler katıldı. Aykal Grup A.Ş. Başkanı Beykondu, fabrika hakkında bilgiler verdi.

'ÜRETİMDE, TEKNOLOJİDE GÜÇLÜ BİR NOKTAYA GELMELİYİZ'

Ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bir milletin ancak üretimle kalkınacağını, gelişeceğini ve refah düzeyini artırabileceğini vurgulayarak, "Biz üretimi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak görmüyoruz. Üretim aynı zamanda 'Türkiye Yüzyılı' hedefimizin de güvencesidir. Ayrıca Türkiye, teknoloji geliştirme kabiliyetinin sadece kalkınma değil aynı zamanda tam bağımsızlık için de vazgeçilmez bir unsur olduğunu yaşayarak görmüş bir ülkedir. Özellikle Orta Doğu'da, bölgemizde yaşanan gelişmeler, yine kuzeyimizde yaşanan çatışmalar, savaşlar bize bir kez daha şunu göstermiştir ki teknolojik olarak bağımsız olmayan, güçlü bir üretim altyapısına sahip olmayan ülkelerin siyasi olarak da uluslararası ilişkiler anlamında da güçlü bir konumda olması mümkün değildir. Dolayısıyla tam bağımsızlık için, hem ülkemizin, milletimizin güvenliği için hem de refahımızın artması için mutlaka üretimde, teknolojide çok daha güçlü bir noktaya gelmek durumundayız" diye konuştu.

'KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİR EKONOMİ İNŞA ETMELİYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yüksek teknolojiyi ve katma değeri hedefleyen bir ekonomi politikası yürüttüklerini söyleyen Yılmaz, "Elbette üretim yapacağız ama harcıalem üretim değil, artık daha ötesini hedeflememiz gerekiyor. Katma değeri yüksek bir ekonomi inşa etmemiz gerekiyor. Sanayide stratejik alanlarda yüksek katma değeri ön plana alan yapısal dönüşümler üzerinde hep birlikte çalışıyoruz. Yüksek teknoloji odaklı yeni yatırımlar için yeni teşvik mekanizmalarını da devreye alıyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı ile stratejik ve teknolojik yatırımlar için uzun vadeli, uygun koşullu finansman imkanları sunuyoruz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı ile Ar-Ge'den seri üretime kadar bütüncül bir destek sistemimiz var. Yine geçtiğimiz aylarda 'HIT-30' dediğimiz Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı Cumhurbaşkanımız bizzat ilan etti. Yani yerli ve yabancı yatırımcıların programa gösterdiği ilgi, Türkiye'nin bu alanda küresel yatırımların cazibe odaklarından biri olacağını gösteriyor. Uzun soluklu olarak gördüğümüz milli teknoloji hamlesinde en büyük destekçimiz de girişimci iş ve yenilikçi iş dünyamızdır" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEYE DÖVİZ KAZANDIRACAK'

Ardından demir yollarında yapılan yatırımları anlatan Yılmaz, bugün açılışını yaptıklarını tesisin aylık en az 10 lokomotif ve 50 vagonun bakımını gerçekleştirme kapasitesinde olduğunun belirterek, "Fabrikamız, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaktadır. Tam tersine başka ülkelerden buraya vagonlar, lokomotifler gelecek. Dolayısıyla ülkeye döviz kazandırmış olacak. Demir yolu yatırımlarımız enerji tasarrufu ve çevre dostu taşımacılık hedeflerimiz doğrultusunda da büyük önem arz ediyor. Demir yollarının yaygınlaşması, sanayinin karbon ayak izini azaltmak ve uluslararası ticarette bu konunun sanayimizin karşısına bir engel olarak çıkarılmasını önleme anlamında da çok kıymetli. Demir yolu taşımacılığını artırdıkça dünyadaki bu uluslararası karbon düzenlemeleri de sanayimizi olumsuz etkileyemeyecektir. Yerli ve milli teknolojiyle ürettiğimiz vagonlar ve hızlı tren projeleri sayesinde hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de küresel rekabette güçlü bir konuma ulaşacağız. Yıllık üretim kapasitesinin her geçen gün artacağına inandığım bu tesiste işte tüm bu politikalarımıza katkı sunan tesislerden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından imalat ve montajları Aykal Grup A.Ş. tarafından sertifikalandırma, tip onay ve tescil işlemleri Certifer Türkiye tarafından gerçekleşecek olan CRRC Shandong Lisanslı 600 yük vagonu için imza töreni gerçekleştirildi ve tesisin açılışı yapıldı.

Haber-Kamera: Burak CAN / KIRIKKALE,