Kırıkkale Belediyesinden personeline sigaradan kurtulma eğitimi

KIRIKKALE (Bültenler) - SİGARAYI BIRAKILIM

Kırıkkale Belediyesi, personellerine yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor. Daha önce çalışanlarına yönelik değişik konularda hizmet içi eğitimler düzenleyen Kırıkkale Belediyesi bu kez de personellerine yönelik sigaranın sağlığa yönelik olumsuz etkileri hakkında eğitim semineri düzenlendi. Eğitime katılan İl Sağlık Müdürlüğü Aile Danışmanı ve Sosyal Danışmacı Büşra Altaş "Sigara başlandıktan sonra bağımlılığa dönüşüyor. Sigarayı bırakmak zor ama imkansız değil. Bugün içilen her sigara size sağlıksız bir gelecek verir. Bu nedenle sigaradan ne kadar kısa zamanda kurtulursanız o kadar sağlıklı olursunuz" uyarısında bulundu.

EĞİTİMLERİMİZ SÜRECEK

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "İnsan Kaynakları müdürlüğünce personele yönelik eğitimler düzenliyoruz. Daha önce de çeşitli eğitimler vermiştik, Bu kez de sigaranın insan sağlığına verdiği zararların yanı sıra bu bağımlılıktan kurtulmanın yolları çalışanlarımıza aktarıldı. Umarım bu eğitimler faydalı olur. Personelimize yönelik hizmet içi eğitimler vermeye devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

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