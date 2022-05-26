Kırıkkale Belediyesinden dilenci operasyonu - Haberler

Kırıkkale Belediyesinden dilenci operasyonu
AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Sivil zabıta ekiplerinin yer aldığı operasyonda, vatandaşların merhamet duygularını istismar eden kişiler yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel