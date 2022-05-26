Kırıkkale Belediyesinden dilenci operasyonu - Haberler

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Kırıkkale Belediyesinden dilenci operasyonu

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale Belediyesinden dilenci operasyonu

Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sivil zabıta ekiplerinin yer aldığı operasyonda, vatandaşların merhamet duygularını istismar eden kişiler yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Zabıta, Medya, Güncel, Haberler

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