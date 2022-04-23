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Kırıkkale Belediyesi mehter takımı konser verdi

AA - Halil İbrahim İdik - Güncel
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Kırıkkale Belediyesi mehter takımı konser verdi

Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında mehter takımı konser verdi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında mehter takımı konser verdi.

Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, teravih namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Çeşitli marş ve ezgilerin seslendirildiği etkinliği izleyen vatandaşlar da marşlara eşlik etti.

Etkinliğe çocuklar da ilgi gösterdi.

AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

Ulusal Egemenlik, Kırıkkale, 23 Nisan, Konser, Güncel, Haberler

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