Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anlamlı bir çalışmaya imza attı

KIRIKKALE (Bültenler) - Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri minik öğrencilere yönelik etkinliklerine devam ediyor. Şehir genelinde ki tüm okulları ziyarete başlayan İtfaiye ekipleri, öğretmenleri nezaretinde öğrencilere itfaiyenin görevleri ve özellikle ambulans, itfaiye, jandarma, emniyet ve gerekli tüm diğer birimlerin aynı mekanda toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezinin tek numarası hakkında çocuklara eğlenceli bilgilendirme eğitimleri düzenliyor.

İLK EĞİTİM, 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNİN ÖNEMİ OLUYOR

Etkinliklerde öğrencilere ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezinin önemi ve gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiği anlatılıyor. Özellikle ana sınıfı çağındaki öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimlerde İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım görselleri eşliğinde 112'nin faaliyetleri öğrencilere aktarılıyor. Eğlenceli geçen eğitimlerde öğrencilere itfaiyenin tanıtımı, görevleri, yangın söndürmede kullanılan araç, kıyafet ve malzemeler hakkında bilgi veriliyor. Yangın nedir, nasıl ortaya çıkar konularında da öğrencilere bilgiler aktarılıyor.

HEM ÖĞRENİYORLAR HEM EĞLENİYORLAR

Öğrencilerin yangın durumunda ne yapmaları gerektiği hususunda bilgiler veren İtfaiye ekipleri, miniklerden gelen soruları da cevapsız bırakmıyor. Öğrencilere itfaiye hakkında çizgi film ve renkli görsellerden oluşan sunumları izletilmenin yanı sıra uygulamalı olarak itfaiye kıyafetleri giydirilerek küçük çaplı tatbikatlar yapılıyor. İtfaiyenin önemini ve görevlerini itfaiye personelinden dinleyen minikler, eğlenceli bir gün geçiriyor.

112 ACİL ÇAĞRI NUMARASI TANITILIYOR

Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlikleri değerlendiren Kırıkkale İtfaiyesi Müdürü Tuncay Bulut, öğrencilere eğlenceli çalışmalarla yangına ve risklerine karşı bilinç aşıladıklarını söyledi. Tüm acil çağrıların 112 altında toplandığını, çocukların bunu hafızalarına yer etmelerini sağlamak için düzenledikleri eğitici eğitimlerin verimli geçtiğini belirten Bulut, "Toplumumuzun yangın ve risklerinden korunmasının en önemli yolu onunla mücadele edilebilmesi ve bu mücadele için gerekli yöntemlerin iyi bilinmesidir. Minik öğrencilerimize okullarında yapmış olduğumuz ziyaretler onlar için eğlenceli bir zaman dilimine dönüştürerek hafızalarında, yangına ve risklerine karşı bilinç aşılamamış ve 112 Acil Yardım Telefonu hakkında bilgi veriyoruz" dedi.

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