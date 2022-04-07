Kırıkkale Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırıkkale Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Kırıkkale Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilk olarak 1 yıllık görev süreleri dolan encümen üyelerinin yerine encümen üye seçimi yapıldı. Gizli oy ile gerçekleştirilen seçimin ardından encümen üyeliklerine Mehmet Emin Demir, Mehmet Emin Erkoç ve Yusuf Baran seçildi.

Meclis üyeleri arasından ihtisas komisyonları üye seçimlerinin de yapıldığı toplantıda, belediyenin 2021 yılı bütçe faaliyet raporları da görüşüldü.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title