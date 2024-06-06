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Kırıkkale Belediye Başkanı ve gençler temizlik yaptı

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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye personeli ve gençlerle Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında kent merkezinde temizlik yaptı. Başkan Önal, temizlik faaliyetinin ardından Dünya Çevre Günü'nün önemini vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye personeli ve gençlerle Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında kent merkezinde temizlik yaptı.

Kırıkkale Belediyesi önünde toplanan Önal ve beraberindekiler, Zafer Caddesi, Hüseyin Kahya ve Meyhoş parkları ile Cumhuriyet Meydanı'nda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Başkan Önal, temizlik faaliyetinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Çevre Günü'nün anlam ve önemini anlatmak ve yaşatmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe ciddi katılım olduğunu, cadde, sokak ve parklarda temizlik yaptıklarını aktaran Önal, şöyle konuştu:

"Hem vatandaşımıza çevrenin önemini anlatmaya çalışıyoruz hem de gördüğümüz noktalarda müdahil oluyoruz. Epey çöp de topladık. Aslında geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü topladığımız çöplerin büyük bir kısmı geri dönüşüme uygun malzemeler. Geri dönüşüm aynı zamanda ekonomik katkısı ve değeri olan bir konu. Dünyada son dönemde geri dönüşümle ilgili ciddi adımlar atılıyor. Bizim de Kırıkkale Belediyesi olarak ciddi çalışmalarımız var. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz, yaşadığımız kentin, coğrafyanın, bölgenin temiz tutulması her şeyden önemli."

Önal, Kırıkkale'yi daha yaşanabilir hale getirmek için sahada olduklarını belirterek, vatandaşları da sürece dahil etmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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