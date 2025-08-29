Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Önal, mesajında, milletin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği destansı mücadelenin en büyük simgesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutladıklarını dile getirdi.

26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde elde edilen büyük zaferle taçlandığını anımsatan Önal, şunları kaydetti:

"Tarihe altın harflerle yazılan bu zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük zafer, yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde dahi aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmasının en somut örneğidir. Milletimizin azmi ve kararlılığı ile kazanılan bu eşsiz zafer, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açmış, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini kalıcı hale getirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."