Haberler

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önal, mesajında, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü tarifsiz bir coşku, gurur ve sevinçle kutladıklarını dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, istiklal mücadelesinin kahramanlarının canları, kanları ve sarsılmaz iradeleriyle kurulan bu eşsiz vatanın, özgürlüğün, bağımsızlığın ve birliğin ebedi sembolü olduğunu vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, eşitliğin, adaletin, özgürlüğün ve halk iradesinin ışığında yükselen çağdaş Türkiye'nin adıdır. Cumhuriyet'in ışığıyla kurulan Kırıkkale'miz de genç Cumhuriyet'in değerleriyle yoğrulmuş, sanayi ve üretimle büyüyen bir şehir olarak bu topraklarda özel bir anlam taşımaktadır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında silah sanayisiyle gelişen Kırıkkale'miz, bugün de emekle, dayanışmayla ve alın teriyle Türkiye'nin üretim gücüne katkı sunmaktadır. Bu yönüyle Kırıkkale, geçmişten bugüne Cumhuriyet'le büyüyen bir şehir, Cumhuriyet'in sadık bir evladıdır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı

Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.