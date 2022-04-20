KIRIKKALE - Bakan Karaismailoğlu: "Bizler kendimizi milletimize hizmet etmeye, gençlerimize daha refah bir Türkiye bırakmaya adadık"
AA - Güncel
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15 tünelindeki şantiyedeki iftar program Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Toplu fotoğraf çekimi KIRIKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T-15 tünelindeki şantiyedeki iftar programına katıldı.
T-15 tünelindeki şantiyedeki iftar program
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Toplu fotoğraf çekimi KIRIKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T-15 tünelindeki şantiyedeki iftar programına katıldı.
AA / Güncel