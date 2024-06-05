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Kırıkkale Bahşılı'da Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı. Sergide, kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmaları sergilendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suat Çalı, yıl içerisinde açtıkları 40'a yakın kursta yaklaşık 700 vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi.

Müzik dinletisinin yer aldığı programda, kursiyerilerin el emeği göz nuru çalışmalarının yer aldığı sergi gezildi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Uğur Göker, İlçe Jandarma Komutanu Teğmen Ayşe Yırtıcı, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ergül, Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, İlçe Müftüsü Lütfü Kocatürk ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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