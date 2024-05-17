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Kırıkkale Bahşılı'da 4-6 yaş gurubu Kur'an kursu mezuniyet töreni düzenlendi

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Ulucami Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 4-6 yaş gurubu 20 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Mintaha Sarıkaya, İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kur'an kursunun 4-6 yaş gurubu 20 öğrencisi mezun oldu.

Bahşılı Atatürk İlkokulu'nda, Ulucami Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 4-6 yaş gurubu 20 öğrenci için düzenlenen mezuniyet törenine Kaymakam Mintaha Sarıkaya, İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Sarikaya, emeği geçen öğretmenlere ve ailelere teşekkür etti.

Müftü Kocatürk de "Halkımıza ve çocuklarımıza dinimizi doğru şekilde öğretmekle görevliyiz. Çocuklarımız bu yaşta Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmedeki becerilerini gösterdiler. Allah, ailelerinden razı olsun. Biz bu yavrularımızı, evlatlarımızı birer ışık gibi görüyoruz. Etraflarına, memleketlerine faydalı evlatlar olacaklar." dedi.

Müftülük personeli Damla Kelleci ise öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendiğini, 8'inin de hatim yaptığını söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere belge, madalya ve hediye verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Sarıkaya Bahşılı Müftü Eğitim Güncel Haberler

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