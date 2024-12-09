Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

Kırıkkale Adliyesi'nde İşyurtları Satış Mağazası Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Adliyesi bahçesinde açılan İşyurtları Satış Mağazası, cezaevlerinde üretilen çeşitli ürünlerin satışını yapmaya başladı. Mağaza, gıda ürünlerinden hediyelik eşyaya kadar birçok ürünü halka sunuyor.

Kırıkkale Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası hizmet vermeye başladı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İşyurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren İşyurdu Atölye ve Tesisleri'nde hükümlü ve tutuklularca üretilen ürünlerin yer aldığı satış mağazasının Kırıkkale Adalet Sarayı bahçesinde bugün itibarıyla hizmet vermeye başladığı belirtildi.

İşyurtları Kurumu Satış Mağazası'nın, işyurtlarında mesleki eğitime tabi tutulan hükümlü ve tutukluların iş başında eğitim esnasında ortaya koydukları ve ekonomik değer sahip ürünlerin teşhiri ve satışının yapıldığı halka açık bir mağaza olduğu aktarılan açıklamada, "Modern ve estetik görünümü ve ürünlere özel teşhir bölümleriyle farklı bir konseptte tasarlanan mağazada, gıda ürünlerinden hediyelik eşyaya, tekstil ürünlerinden ayakkabıya, hazır giyimden çanta ve kemere kadar birçok farklı ürünün satışı yapılmaktadır. Mağaza, hafta içi her gün 10.00-18.30 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
img

Tek bilezik bozdurarak kurduğu firmada 750 kişi çalışıyor
img

WhatsApp'tan kullanıcıların işini kolaylaştıracak yeni özellik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Emel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Dönmez kaç yaşında, nereli? 9 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 9 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? POMEM başvuru ekranı! 12 bin personel alımı ne zaman? POMEM başvuruları başladı mı? Suriyeliler gidiyor mu? Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor mu? MUĞLASPOR-SİLİVRİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Muğlaspor Silivrispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Guns N' Roses İstanbul 2025 konseri ne zaman? Biletler satışa çıktı mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.