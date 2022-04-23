KIRIKKALE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Öğrencilerin Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na çiçek vermesi İstiklal Marşı'nın okunması İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu'nun konuşması Öğrencilere ödüllerinin verilmesi Öğrencilerin gösterileri KIRIKKALE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kırıkkale'de düzenlenen törenle kutlandı.
KIRIKKALE (AA) - Öğrencilerin Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na çiçek vermesi
İstiklal Marşı'nın okunması
İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu'nun konuşması
Öğrencilere ödüllerinin verilmesi
Öğrencilerin gösterileri KIRIKKALE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kırıkkale'de düzenlenen törenle kutlandı.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel