KIRIKKALE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Haberler

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KIRIKKALE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Öğrencilerin Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na çiçek vermesi İstiklal Marşı'nın okunması İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu'nun konuşması Öğrencilere ödüllerinin verilmesi Öğrencilerin gösterileri KIRIKKALE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kırıkkale'de düzenlenen törenle kutlandı.

KIRIKKALE (AA) - Öğrencilerin Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na çiçek vermesi

İstiklal Marşı'nın okunması

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu'nun konuşması

Öğrencilere ödüllerinin verilmesi

Öğrencilerin gösterileri KIRIKKALE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kırıkkale'de düzenlenen törenle kutlandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Ulusal Egemenlik, Kırıkkale, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

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