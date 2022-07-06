Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 84. yıl dönümü kutlanıyor Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 84. yılı, ilçede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 84. yılı, ilçede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kaymakamlık ve Kırıkhan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kadar mehter takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, 84 yıl önceki coşkuyu halen yaşadıklarını söyledi. Etkinliklere CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Kırıkhan Kaymakam Vekili Ahmet Korkmaz, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Ahmet Erol Yiğitalp ve vatandaşlar katıldı. AA / Hüseyin Yıldız - Güncel Cumhuriyet Meydanı Kaymakamlık Kırıkhan Güncel Haberler

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