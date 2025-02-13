Kırıkhan'daki Yağmur Apartmanı Davası Başladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 26 kişinin öldüğü Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan inşaat mühendisleri G.S, A.E.Ç ve E.K. ile statik proje mühendisi M.K. katıldı.

Avukatlar ile bazı müştekilerin hazır bulunduğu duruşmada, sanıklar yapı sahibi A.K, inşaat mühendisi M.Y, teknik uygulama sorumlusu M.K. ve mimar M.D. ise yer almadı.

A.E.Ç, savunmasında, binanın yapımında iş öğrenmek için görev yaptığını öne sürdü.

Binanın 1975 deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini dile getiren A.E.Ç, şöyle konuştu:

"İlave 2 ek kat çıkılmış, belediye ruhsat ile yapı kullanım izni vermiş. 2011 yılındaki ruhsatta belediyeye zeminle ilgili analizler sunulmuş. Uygun olmasa ruhsat verilmezdi. Ben yeni mezun olup G.S'nin yanında işe başlamıştım. Zaten bina yapılırken zemin ve 6 kat şeklinde tasarlanmış. 2015'te mezun olduğumda ruhsatı alınmış onaylanmış projenin son kat projesini hazırladım. Belediye de onayladı. Bu bina, başka binanın üzerine devrilmesinden dolayı yıkılmıştır."

Yapı sahibi A.K'nin oğlu olan inşaat mühendisi E.K. ise apartmanla bağlantısının olmadığını iddia etti.

G.S. de projede yer aldığı 7 aylık süreçte binaya hiç gitmediğini savunarak, "Dosyadaki statik proje ve projedeki imza bana ait değil. Ben 2011'de üst 2 kat ilave işlemi yaptım. 2001'de yapılanlarla ilgim yok." beyanında bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden statik proje mühendisi M.K. de beraatine karar verilmesini istedi.

Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Öte yandan yıkılan binada yakınları vefat eden bazı aileler, duruşma öncesinde Kırıkhan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Aileler adına konuşan avukat Deniz Can Akpek, sanıkların cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 26 kişinin öldüğü 6 katlı Yağmur Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin 8 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.